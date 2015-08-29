Измамници предлагат безлихвени кредити в интернет

Нов вид измама плъзна в интернет. Пловдивчанин се оплака, от нагли измамници, които му предложили бърз кредит от няколко хиляди евро без лихва, съобщи trafficnews.bg. Той веднага е заподозрял, че става въпрос за измама, но е продължил кореспонденцията от любопитство.

Преди няколко дни мъжът е получил имейл от Alexandra Reckwerth, която в българо-английски текст, прекаран през някоя преводаческа програма, предлага заеми без лихва, като мотивът им, доколкото може да се разбере от текста, е че разширяват бизнеса си.

Освен имейл е получил и есемес на служебния си телефон за въпросната услуга, която предлага жената, чийто адрес за кореспонденция е в Германия. Той й връща писмо, в което единствено е написал сумата – 1000 евро. Обратното писмо не закъснява, а лихварите питат за колко месеца ще се възстановява сумата. Отговорът на пловдивчанина е три месеца.

Alexandra Reckwerth след това обявява, че ако читателят ни иска въпросната сума трябва да изпрати копие от личната си карта, заедно със 112 евро, с което да се потвърди неговата самоличност, както и да поеме разходите по обработката на кредита. След това от финансовата институция щели да изпратят сумата през Western Union. Любопитното е, че освен на български той получава отговор и на сръбски.

Потенциалната жертва пита дали не може да получи първо сумата от 1000 евро, а след това да плати разходите от 112 евро, но отговор все още не е получил.

