Хари с първи думи след срещата с Чарлз III

Принц Хари направи първи коментар след дългоочакваната си среща с крал Чарлз III.

Херцогът на Съсекс сподели лаконично, че баща му се чувства „чудесно“, без да влиза в подробности за разговора им.

Двамата се видяха насаме в лондонската резиденция на краля – Кларънс Хаус. Това бе първата им лична среща от повече от година и продължи близо час – повече от предишния им 30-минутен разговор през февруари 2024 г., когато Чарлз публично обяви диагнозата си с онкологично заболяване.

Коментарът на Хари дойде малко по-късно по време на прием, посветен на Игрите Invictus, където той бе в добро настроение и разговаряше с гости и партньори на инициативата.

Отношенията между баща и син остават обект на засилен интерес, след като Хари и съпругата му Меган Маркъл се отказаха от официалните си задължения през 2020 г. и по-късно споделиха откровени подробности за живота зад стените на двореца – както в интервюта, така и в мемоарите на херцога „Резервният“.

Напрежението се задълбочи и заради съдебната битка на Хари относно премахването на държавно финансираната му охрана във Великобритания – тема, за която той твърди, че кралят може да вземе решение.

Въпреки различията, срещата в Лондон бе приета от наблюдатели като важен знак за възможно сближаване. Според източници, цитирани от британски медии, макар по-дълбоките семейни проблеми да остават нерешени, между Хари и Чарлз се усеща желание за ново начало и предпазлив опит за помирение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com