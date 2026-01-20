Голямо събитие за легендарен наш рокаджия

Данчо Караджов и група „Сигнал” гостуваха и пяха на живо в студиото на „На кафе” във вторник. Поводът беше рождения ден на един от най-великите гласове в българския рок, който навършва днес 74.

Не обръщам голямо внимание на рождените дни, именият ден е по-големият празник за мен, сподели Караджов. Той обаче поздрави други рожденици, с които делят една празнична дата - Здравко от дует „Ритон” и Евгени Димитров - Маестрото.

В разговор с Гала музикантите от „Сигнал” обясниха, че няма възраст за рока, но с годините просто разбират по-дълбоко и по-добре този жанр.

„Аз съм най-щастливия дядо, защото вече имам 4 внуци”, призна Данчо Караджов, който получи и специален видео поздрав от дъщеря си Лора.

Певецът призна също, че все още има китари, които харесва, но ги няма в колекцията му от инструменти, така че има за какво да си мечтае. Караджов непимни също, че това лято група „Сигнал" става на 48 години.

