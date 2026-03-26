Голям наш курорт спира завинаги това събитие

Атрактивното спускане със ски и сноуборд по бански костюми в Пампорово се отменя, съобщиха организаторите от реСТАРТзона82. Те уточняват, че причината е очакваното влошаване на метеорологичната обстановка в събота, 28 март, за когато бе планирано събитието.



"Три поредни години се борим с едно и също. Три години опити, надежда и отлагане и всяка следваща година става по-трудно. Истината е тежка, но честна - природата не ни дава шанс това събитие да се случи така, както го познавате и обичате.

Затова взехме най-трудното решение: слагаме край на инициативата. Няма да продължим с организацията ѝ. Оставяме я там, където беше най-силна - в спомените“, посочват организаторите на инициативата.



Те изказват благодарност на всички, участници в нея през годините.

