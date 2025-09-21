Есенното равноденствие отваря портал на промяната за всяка зодия

Хороскопът за есенното равноденствие 2025 е съставен за всеки зодиакален знак. С наближаването на 22 септември 2025 г.

навлизаме в период на сезонен преход.

Астрологията счита есенното равноденствие за ключово годишно събитие, символизиращо средата на астрологичната година, пише Parade.

Овен - Баланс между себе си и другите

Овни, усещате енергичното пренастройване на есенното равноденствие, което влияе на взаимоотношенията ви. Ретроградният Нептун във вашия знак засилва важността да се вслушваш във вътрешния си аз и интуицията си, докато планираш следващите шест месеца. Макар че може да е трудно да признаете необходимостта от забавяне, задълбочаване или почивка, важно е да уважавате желанието си за растеж, както външно, така и вътрешно.

Телец - Рутина за рестартиране и грижа за себе си

Телци, есенното равноденствие ви насърчава да обърнете внимание на личните си нужди. Производителността е важна, но тя не бива да подкопава вашето психическо, физическо или духовно благополучие. Ако имате амбициозни планове, сега е подходящ момент да се пренастроите, да признаете слабостите си и да се погрижите за емоционалното си благополучие.

Близнаци - Любов, радост и творческо обновление

Близнаци, това е време, когато вашият вътрешен романтик получава шанс да разцъфне. Хармонията в любовта, новите вдъхновяващи проекти и съзнателното изцеление на вашето вътрешно дете се превръщат във важни задачи. Останете верни на границите си, без да жертвате емоционалните или духовните си нужди за краткосрочни удоволствия.

Рак - Дом, корени и вътрешна стабилност

На Раците се дава възможност да се излекуват емоционално и да укрепят семейните връзки. Размишленията върху миналото ще ви помогнат да разберете как то е повлияло на бъдещето и да изградите цели, които отговарят на психологическите нужди, като същевременно подхранват по-младите части от себе си.

Лъв - Комуникация и нови контакти

Лъвове, есенното равноденствие фокусира вниманието върху социалния ви живот. Комуникативните умения и установяването на нови връзки помагат за укрепване на социалния ви статус. Важно е да разпознаете ограничаващите вярвания, които ви пречат да изграждате пълноценни взаимоотношения.

Дева - Финанси, ценности и самочувствие

Деви, равноденствието ви кани да се замислите върху ценностите и самочувствието си. Вътрешната увереност ще ви помогне да привлечете възможности, които отговарят на истинското ви аз, и да не прекалявате с работната си енергия.

Везни - Лична сила и нови начала

Везни, вие ставате главен герой на собствения си живот. Предстоящият рожден ден е време да оцените напредъка си, да прегледате нуждите си и да обърнете внимание на вътрешните си желания. Не позволявайте на миналите разочарования да повлияят на взаимоотношенията ви.

Скорпион - Почивка, изцеление и духовна свобода

Скорпиони, това е време за детоксикация и вътрешно изцеление. Грижата за себе си, прекъсването на циклите на самоунищожение и обръщането на внимание на личните ви нужди ще ви осигурят интуитивната мъдрост, необходима за преодоляване на житейските предизвикателства.

Стрелец - Общност и цели

Стрелци, равноденствието ви призовава да оцените влиянието на другите и да се стремите към хармония. Развийте осъзнатост, решителност и отвореност към нови пътища. Това, което някога е носило радост на душата ви, може вече да не ви носи удовлетворение и така е нормално.

Козирог - Кариера и признание

Козирози, есенното равноденствие ви насърчава да инвестирате в кариерата, социалния си статус и репутацията си. Този период ви помага да идентифицирате подсъзнателни вярвания и навици, които пречат на успеха ви.

Водолей - Учене и разширяване на хоризонтите

Водолеи, сега е моментът да търсите нови преживявания и знания извън обичайната си среда. Пътуването, ученето и планирането на дългосрочни цели ще ви помогнат да разширите хоризонтите си и да излезете от обичайната си рутина.

Риби - Дълбоки промени и интимност

Риби, равноденствието подчертава желанието за емоционална дълбочина и смислени връзки. Проявяването на състрадание, уязвимост и готовност за прошка са ключови за установяване на близки и трансформиращи връзки с другите.

