Електронно дуо прави супер шоу пред НИМ

Лаундж кралете Thievery Corporation пристигат с пет гост-вокалиста за концерта си в София във вторник, 28 юни, в Национален исторически музей. С панорамен изглед към Витоша, артефакти и разхладителни напитки на открито ще се насладим в дългоочакваната музикална вечер на любимата банда на милиони по света. Този път емблематичният проект на Ерик Хилтън и Роб Гарза представя артисти от различни етноси и културни традиции. Омагьосващите им гласове ще ни понесат неусетно към екзотични и непознати места и светове, виртуално музикално пътешествие - запазена марка на Thievery Corporation. Концепцията на новото турне на електронното дуо Thievery Corporation ще се разгърне насред исторически артефакти от различни епохи. Те ще са естествен декор в топлината на юнската вечер.

България е втората дата от мащабното европейското турне на групата The Outernational Tour V.2 след Букурещя. В настоящия си сет музикантите са подготвили някои изненади - неизпълнявани до момента на живо парчета. Ще бъдат изпълнени и най-големите им хитове Warning Shots", "The Richest Man In Babylon", "Lebanese Blonde", "Until The Morning", "Sweet Tides", "Amerimacka", "All That We Perceive","State Of Our Union", "Revolution Solution ", "Liberation Front ", "El Pueblo Unido", "Is It Over", "Exilio", "Shadows Of Ourselves", "En Simple Histoire", "Facing East", "The Numbers Game", "Mandalla", "Letter To The Editor“ и много други.

Начало на концертната вечер ще бъде даден с излъчване на музика от онлайн радиoто Boogie.FM, основано от наскоро напусналия този свят легендарен български диджей и продуцент Ramsey Hercules. На специално изградените за събитието барове ще има и кутии, където желаещите ще могат да оставят дарения за продължаване делото на Ramsey, а именно по-нататъшното съществуване на BoogieFM. Организаторите съветват зрителите да пристигнат в зоната на НИМ в 18.30 часа с градски транспорт (линия на тролей 2, автобусна линия 111, 304 и 63) или такси вместо с личен автомобил.

Тъй като концертът ще е на открито, добре е феновете да подсигурят и дъждобран. В случай на крайно неблагоприятни атмосферни условия е предвидена резервна закрита локация, а именно Интер Експо Център. Решението за това ще бъде оповестено в понеделник, 27.06.2022, когато излезе точната прогноза за концерта.

Името на настоящото турне 'Outernational' носи послания, по-актуални от всякога в глобален план. То отразява идеалите на Garza и Hilton за свят отвъд национални и етнически граници. “Артистите с фокус върху хората като The Clash, Fela Kuti и Manu Chao винаги са били значими за нас, а ангажирането със социални идеи - част от това, което се опитваме да правим”, споделя Хилтън.

Повече от 25 години Thievery Corporation градят своя емблематичен звук, докоснал безброй меломани по целия свят, неподвластен на жанрови определения. Те отдавна са се превърнали в явление на музикалната сцена, оказващо влияние на редица изпълнители и продуценти, на челно място в афишите на мащабни фестивали като Lollapalooza и Coachella.