Един сън преобръща живота на Мона. Нов път

Необичаен сън преобръща живота на хитовата след младите у нас певицата Мона, променяйки изцяло представите й за музиката и нейната мисия като артист. В нощно видение тя се вижда на сцена, пееща пред публика от хора, които не могат да чуят гласа ѝ.

Сънят я разтърсва дълбоко и оставя у нея силно усещане, че трябва да промени нещо.

Впечатлена от преживяното, още на следващата сутрин Мона започва да търси повече информация за достъпността на музиката. Така попада на статистика, според която едва около 14% от артистите в света създават съдържание, съобразено с нуждите на хората с увреден слух.

Това се оказва повратен момент за нея. Певицата взема решение да поеме в нова посока и да направи музиката си по-достъпна, като включи жестомимичен превод в своите изпълнения.

Мона вярва, че музиката трябва да бъде преживяване, което обединява, а не разделя, и се надява с тази стъпка да достигне до по-широка аудитория и да даде пример за повече включване и разбиране в музикалната индустрия.

