Диляна Попова се завръща на екран! Влиза в ново шоу

25 популярни личности ще се впуснат в първия сезон на българската адаптация на световната сензация “Traitors: Игра на предатели” тази есен. Форматът, който покори зрителите в над 30 държави и се превърна в глобално риалити събитие с милиони почитатели, дебютира у нас тази есен по bTV.

Начело на това мащабно телевизионно приключение застава Владо Карамазов – актьор с ярко екранно присъствие и запомняща се харизма, който ще поведе зрителите и участниците през мъгливия лабиринт от съюзи, лъжи и предателства.

“Имението на тайните тръпне в очакване на велика игра!“, споделя Владо Карамазов. Сред участниците, които ще имат възможност да пристъпят в имението на тайните са волейболната легенда Владо Николов, чийто авторитет и вроден усет към стратегията обещават вълнуваща игра, и актрисата и модел Диляна Попова, която влиза с ледена решимост и поглед, който вижда отвъд маските.

Venci Venc’ – артист с много лица, ще се впусне в играта с усмивка, но и с тънко умение да разчита всеки фалш. Към участниците се присъединяват Георги Янев - с репутация на стратег и умението да преценява ходовете си с точност и Мира Радева – социолог по професия и стратег по природа, която е готова да анализира всеки играч, да усеща нагласите и да контролира хода на играта.

Снимките на “Traitors: Игра на предатели” приключиха преди броени дни. Скоро ще разберем и кои са останалите участници.

