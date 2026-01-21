Денят, в който 150 мъже станаха най-елитната армия в света

Когато на 21 януари 1506 г. пред портите на Ватикана пристигат 150 млади мъже от далечните алпийски кантони, никой не предполага, че се ражда най-малката, но най-елитна армия в света. Те са високи, силни, дисциплинирани и бедни – но носят със себе си нещо, което ще промени историята на папството: репутацията на най-добрите наемници в Европа. Папа Юлий II ги посреща лично. Този ден се смята за раждането на Швейцарската гвардия – един от най-разпознаваемите символи на Католическата църква.

Как се ражда една легенда

В началото на XVI век Европа е разкъсвана от войни, интриги и борба за власт. Ватиканът е не просто духовна институция, а политически играч, който се нуждае от защита. Юлий II – „войнственият папа“ – знае, че швейцарските наемници са най-страховитата пехота на континента. Те са прочути с дисциплина, вярност и умение да се бият до последния човек.

Така през 1505 г. папата изпраща пратеници в Швейцария с молба за „лична охрана“. На 21 януари 1506 г. първите 150 гвардейци прекрачват ватиканските порти. От този момент те стават „армията на папата“ – малобройна, но елитна, готова да умре за своя духовен владетел. И го доказват многократно, най-драматично през 1527 г., когато 147 от тях загиват, защитавайки папа Климент VII по време на разграбването на Рим.

Кой може да стане швейцарски гвардеец

Да влезеш в Швейцарската гвардия е привилегия, която малцина получават. Изискванията днес са строги и непроменени от векове. Кандидатът трябва да бъде:

швейцарски гражданин

католик

неженен

между 19 и 30 години

висок минимум 174 см

с безупречна репутация и завършена военна служба в Швейцария

Гвардейците не са просто войници. Те са символи – живи пазители на традиция, чест и ритуал. Всеки от тях полага клетва на 6 май, в памет на падналите през 1527 г., и обещава да защитава папата „дори с цената на живота си“.

Униформите – цветове, които разказват история

Униформата на Швейцарската гвардия е толкова впечатляваща, че мнозина я смятат за дело на Микеланджело. Истината е по-прозаична, но не по-малко красива. Днешният дизайн е създаден през 1914 г. от командир Жул Репон, който се вдъхновява от ренесансовите картини на Рафаело.

Цветовете – синьо, червено и жълто – са цветовете на фамилията Медичи, която дълго време управлява папството. Униформата е ръчно изработена, тежи около 8 килограма и се състои от 154 отделни парчета плат.

Шлемът е украсен с щраусови пера – червени за командирите, черни за редовите гвардейци. В ръцете си носят традиционната алебарда – оръжие, което е едновременно символ и реален инструмент за охрана.

Това не е просто дреха. Това е ходеща история.

Швейцарската гвардия днес – елит, привилегии и модерна сигурност

Днес гвардията наброява около 135 души – малка, но изключително добре обучена армия. Освен церемониални функции, те са част от най-модерната система за сигурност във Ватикана. Обучават се в антитероризъм, стрелба, охрана на висши лица и кризисни операции.

Заплатите им започват от около 1500 евро на месец, като с опита и званието достигат до 3000 евро. Освен това получават:

безплатно жилище във Ватикана

здравно осигуряване

храна

обучение

достъп до папските събития

възможност за кариера в швейцарската армия след службата

Службата е престиж, който отваря врати. А за мнозина – и духовно преживяване, защото живеят буквално в сърцето на католическия свят.

Гвардейците – живата връзка между минало и бъдеще

Швейцарската гвардия е нещо повече от армия. Тя е мост между векове, между ритуал и модерност, между легенда и реалност. В свят, който се променя с бясна скорост, тези млади мъже в ренесансови униформи напомнят, че историята не е просто минало – тя е живо присъствие.

И всичко започва на онзи януарски ден през 1506 г., когато 150 войници от Алпите прекрачват портите на Ватикана, без да подозират, че ще станат част от една от най-дългите и най-величествени истории на света.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com