Даяна мечтаела за танц с Джон Траволта

В интервю пред мексиканското издание на Esquire Джон Траволта казва, че никога няма да забрави момента, в който е танцувал с принцеса Даяна в Белия дом. Звездата от филма "Брилянтин" и британската принцеса превземат дансинга по време на официална вечеря, състояла се през 1985 г. в Белия дом и организирана от тогавашния президент на САЩ Роналд Рейгън и съпругата му Нанси.

"Не вярвах, че те ще ме помолят да я поканя на танц. Но си помислих, че сигурно имат причина и затова трябва да дам най-доброто от себе си", разказва Траволта."Всички бяхме там... в Белия дом. Полунощ е. Сцената е като мечта. Приближавам се до нея, леко докосвам лакътя ѝ и я каня на танц. Тя се обръща към мен и ме озарява с онази нейна пленителна усмивка, малко тъжна някак, и приема поканата ми. И ето ни нас двамата - танцуваме заедно като в някаква приказка", спомня си актьорът. Той е успял да запази този трогателен спомен много жив в съзнанието си и до днес, пише Дир. бг.

В друго свое интервю от 2007 г. Джон Траволта разкрива, че именно първата дама на САЩ Нанси Рейгън тогава му е казала, че принцеса Даяна с удоволствие би танцувала с него. И след като той се е осмелил да я покани, двамата танцували цели 15 минути. "Никога няма да го забравя. Такава чест е за мен, че това се случи и знам със сигурност, че това е бил един от най-любимите ѝ моменти от престоя ѝ в САЩ. Може би най-любимият ѝ момент. Той е направил живота ѝ по-хубав, той направи и моя живот по-хубав и толкова много съжалявам, че нея я няма сега". Заради този паметен миг роклята, с която е облечена принцеса Даяна онази вечер, става известна като "Роклята Траволта". Преди отпътуването си за САЩ лейди Даяна си пожелала само едно нещо - да танцува с Траволта. Това нейно желание се осъществява. Джон и Даяна танцуват под звуците на "You Should be Dancing" от филма "Треска в събота вечер".