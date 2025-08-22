Дара хвърли феновете в шок! Неочаквано признание

Дара хвърли феновете си в шок.

Певицата направи неочакваното признание, че е спряла да пуши. Оказва се, че тя е била пристрастена към вредния навик над десетилетие.

В серия от сторита в Инстаграм Дара разказа на последователите си:

"Преди 3 месеца започнах да спирам цигарите. а, пушила съм от 15-годишна и го криех. В момента съм на 27 и съм правила този вреден навик 12 години. Не исках да споделям на феновете си, че пуша, криела съм се по концерти, за да не ме снимат. Нито съм качвала снимки и сторита, защото не искам да показвам, че това нещо едва ли не е готино, защото да пушиш не е!

При запалването на всяка една цигара се чувствах отвратително. Минах през голяма вътрешна борба. Осъзнах колко е трудно освен да се разрушиш лошия навик, а и да преодолееш глада за това. Сега с гордост ще нося тази тениска, защото само аз знам през какво преминах, за да спра цигарите. Това беше една от най-трудните ми победи.

Ако имате приятели, които се борят срещу тяхна зависимост, било то алкохол, наркотици, хазарт и др., бъдете до тях. Не им казвайте неща от сорта "Аре, бе, само една дръпка" или "Само една чаша", защото така с нищо не помагате."

