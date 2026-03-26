Актриси се сдърпаха в "Хелс китчън", шеф Ангелов изпъди първа звезда от Златните

Финансовият експерт Макс Баклаян напусна кулинарното шоу Hell’s Kitchen тази вечер. След колебливо представяне по време на вечерната резервация, бизнесменът се превърна в първия представител на Златните, напуснал надпреварата.

Днес звездните участници се впуснаха в заплетено съревнование на паметта. И двата лагера успяха да си набавят достатъчно продукти, но Платинените показаха повече креативност при авторските си ястия и грабнаха победата. Имунитет отново заслужи Евгени Генчев, докато актрисата Диана Димитрова бе номинирана от своите съотборници.

Последвалата вечерна резервация поднесе редица неочаквани обрати и за двете кухни. За първи път Златните изпитаха сериозни трудности с комуникацията, а конфликт между актрисите Рая и Диана беше в основата на неуспеха за отбора. Междувременно Платинените постигнаха неочакван синхрон и съумяха да издадат всички свои поръчки за първи път този сезон.

Кулинарните приключения и премеждия в Кухнята на Ада продължават и през следващата седмица, когато любовта в най-популярния ресторант в България ще разцъфти, а темпераментната Маргарита отново ще се опита да покаже превъзходството си.

