Виктор Калев завладя Европа

Виктор Калев, който е не само от властелините на сцената, но и от пионерите в бокс офиса, завладя Европа с изключителния си концерт спектакъл „Грамофонът“. Страхотният актьор и певец наскоро се завърна от Лондон, където за пети път триумфално гастролира при сънародниците ни край Темза. На 17 октомври, в навечерието на рождения си ден, който празнува на 20 октомври, гостува в Амстердам.

Виктор излиза пред своята публика и на 14 ноември в НДК, за да докаже, че няма нищо по-трепетно от автобиографично шоу, което създава интимна атмосфера дори в компанията на пълната зала номер едно. Емоциите в разказите му за детството са разтърсващи. Той с открито сърце разказва за съкровени преживявания, трудности, блянове и радости, а между грабващите монолози изпълнява култови български шлагери. Въвлича зрителите в пътешествие във времето, за да сподели с тях важни моменти от битието си и да ги срещне с някои от най-знаковите личности в кариерата му. „Играл съм всичко и сега играя. Поклон, аплодисменти и това е. Научих всичко, но едно не зная – не изиграх ли себе си накрая?!”, са финалните стихове от прекрасната песен на Георги Калев по текст на Ивайло Вълчев, с която актьорът смело разголва „аз“-а си.

“Грамофонът” е история за мечтите, упоритостта и сбъднатите надежди, в която артистът разкрива своите вдъхновения. Това е неговият поклон пред театъра и магията му – Виктор, който още от НАТФИЗ впечатлява с превъплъщения и трансформации, повече от два часа влиза в множество роли. Талантът му на хамелеон е безподобен – от имитацията на родната му баба и съседките в махалата на любимия му Златоград до персонажи от арт елита. „Винаги играя „Грамофонът“ като за първи и като за последен път. Влагам максимално душата си в сюжетите от по-далечното и по-близкото минало, в хитовете на най-големите ни певци. Не се пестя – давам каквото мога на хората в залите и в летните театри. Цената е висока, но в моя полза – разменената енергия. След спектакъл не мога да заспя от адреналина, осъмвам от вълненията. Насладата от съпреживяването, от дъха, смеха, сълзите е безценна. Тя е смисълът на този занаят“, казва Виктор Калев за 30-те образа в „Грамофонът“.

По традиция той е поканил скъпи приятели за 14 ноември – Орлин Горанов и Нели Петкова. В шоуто са участвали почти всички звезди в поп културата.

„Билетите за НДК свършиха, следващата дата е 28 април. През цялото лято „Грамофонът“ беше най-продаваният и гледан музикален спектакъл за девета поредна година.“, коментира Кирил Кирилов, съпродуцент на Виктор Калев. Българите в Брюксел ще аплодират забележителния артист и неговото представление на 7 декември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com