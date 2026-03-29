Виктор Калев празнува юбилей на "Грамофона"

Виктор Калев е готов със серия изненади за десетата годишнина от началото на култовия си музикален спектакъл „Грамофонът“. Юбилеят е съпътстван от мащабно национално турне, разкрива съпродуцентът Кирил Кирилов. На 28 април в зала номер едно на НДК изключителният актьор със съвършено непокътнат от времето плам ще доведе до традиционната еуфория 4000 от феновете си, много от които го следват неотлъчно по пътя му към различните сцени по света и у нас. Тогава под прожекторите ще излязат и двама специални гости на Виктор – Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Вероятно тримата ще изпълнят великия хит „Детски спомен“ по текст на незабравимия им приятел Иван Тенев. Неслучайно идеята за легендарното шоу преди две петилетки тръгва от спомените – то е вълнуващо пътешествие през годините, излъчващо носталгия, хумор и любов, които приобщават зрителите към сбъдната мечта на артиста. Виктор Калев притежава изумителния талант да остава себе си, докато се превъплъщава в 30 персонажа и хваща микрофона за 20 песни с гласовете на оригиналните им изпълнители. Без грим или перуки, само с любов и с преклонение пред великата сила на изкуството, което може да те върне с цял живот назад, да събуди смях и сълзи едновременно.

Както се знае, „Грамофонът“ е изграден върху лични истории на Виктор Калев и на евъргрийни от репертоара на най-големите ни звезди в поп жанра. Текстовете са на Ваня Щерева. „Грамофонът“ е много повече от представление – това е изповед. Виктор с ръка на сърцето разказва за съкровени любовни моменти, за трудности, блянове и радости… Така се ражда истинската магия. Скечовете, на които Виктор е виртуоз, са от най-висока проба хумор в най-добрите традиции, наложени от титаните.

Кирил Кирилов и Виктор Калев са съпродуценти на абсолютния хит „Грамофонът“, който навърши 10 години

Виктор, който още от НАТФИЗ впечатлява с трансформации, е съвършеният хамелеон – от имитацията на родната му баба и съседките в махалата на любимия му Златоград до персонажи от арт елита. „Винаги играя „Грамофонът“ като за първи и като за последен път. Влагам сърцето си, не се пестя. Разменената енергия с публиката така ме взривява отвътре, че след спектакъл не мога да заспя до ранни зори. Няма нищо по-ценно от съпреживяването, смисълът е в него.“, откровен е Виктор Калев. „Играл съм всичко и сега играя. Поклон, аплодисменти и това е. Научих всичко, но едно не зная – не изиграх ли себе си накрая?!”, са финалните стихове от прекрасната песен на Георги Калев по текст на Ивайло Вълчев, с която актьорът смело разголва душата си. След поредица от пролетни гастроли в Хасково, Велико Търново и Троян, август ще е месецът на големите летни театри – на 18, 25 и 31 август Виктор Калев гостува съответно в Стара Загора, Русе и Варна. На 12 септември ще го аплодират в Пловдив.

