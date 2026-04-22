Творби на Сидония Атанасова греят в галерия „Лоранъ“

От 22 април до 30 май почитателите на графичното изкуство могат да се насладят на творбите на Сидония Атанасова в столичната галерия „Лоранъ“. Ето какво пише за нея проф. д-р Йохан Йотов:

„Изцяло отдадена и последователна в техническото осъществяване на своите произведения, Сидония Атанасова се явява достоен продължител на високите постижения в графичното изкуство на своите учители Васил Захариев и Веселин Стайков. Тя избира за целия си дълъг творчески път (повече от пет десетилетия) същите силни, категорични изразни възможности на гравюрата на дърво.

И това не е случайно, защото продължаването на традициите на Българската възрожденска щампа по един осъвременен начин прекрасно се свързва с нейната неугасваща любов към всичко българско и родно – история, пейзаж, бит, култура.

Задълбоченият анализ на творчеството на Сидония Атанасова ни разкрива един от най-самобитните и технически съвършени автори в българската графика на XX век. Прекрасните графични листове се родеят и са сравними и с най – големите европейски достижения във високопечатната гравюра, тези на Гюстав Доре и Кете Колвиц. Тя не илюстрира моменти от нашата история и бит, пейзаж и възрожденска архитектура, макар да ги изследва с етнографска точност. Изгражда ги многопластово с резеца, оставяйки следа върху дървото, едновременно дълбоко национална и универсално модерна.

Първото впечатление, което остава у зрителя, когато погледне която и да е гравюра на Сидония Атанасова е за съвършено техническо изпълнение. Богатият регистър, от най-фината, почти космена нишка и изградените с едно живописно тълкование задни планове, до експресивните линии и петна, придават на пространството магическото усещане за дълбочина. В нейните ксилографии черното и бялото не са просто контрастни петна, а градивни елементи на картинното пространство.

Тя има дарбата да изтръгне от дървото извайващата светлина по начин, който създава усещането за почти мистично излъчване.

1. Натюрморт с кожа,1936

Гравюра на дърво, хартия, I, 31 х 27,4 (36,5 х 36,5) см

Подпис и дата долу дясно

2. Фабрика, 1938

Гравюра на дърво, хартия, 26,4 х 33 (28,3 х 34,5) см

Подпис и дата долу дясно

3. Портрет на г-н Зл., 1939

Гравюра на дърво, хартия, I, 20,4 х 15,4 (30 х 21,6) см

Подпис и дата долу дясно

4. Пролет, 1950

Гравюра на дърво, хартия, 20,5 х 21,5 (24,5 х 29,5) см

Подпис и дата долу дясно

5. Жени на разговор, 1963

Гравюра на дърво, хартия, I, 30,7 х 39 (38 х 50) см

Подпис и дата долу дясно

