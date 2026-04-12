Петър Вучков слуша музика и стихове на Царя

Двама неуморими и неостаряващи кавалери на музите – Петър Вучков и Благо Симеонов, се разговориха за състоянието на съвременното изкуство в Арт клуб „Дипломат“. Мистър „Минута е много“ с огромен интерес се запозна с творчеството на Благо Симеонов, който пристигна от Канада, за да празнува своя 92-ри рожден ден в елитната столична галерия, в която дебютира преди 60 години. Навръх празника си на Царя 6 той отново се изяви като музикант, фотограф, художник и актьор.

Сред гостите му бяха както почитатели на разностранните му дарби от по-зрелите поколения, така и млади хора, които за първи път виждат и слушат произведения на артиста, напуснал България преди десетилетия. Между тях бяха телевизионните персонажи Асдис Ран, Ива Атанасова, Атанас Лазаров, победителят от „Биг брадър“ Марио Тодоров с Натали…

Благо Симеонов откри пърформанса си Fuga idearum точно 60 години, след като разбунва страстите на тогавашния булевард „Руски“ 6, най-желаната столична територия за изложби под егидата на Съюза на българските художници. Тогава до нея имат достъп най-вече избраниците на властта и истинско чудо е, че изначален бунтар като Благо Симеонов е допуснат до сакралната локация.

Асдис Ран се запозна с рожденика

Сега, за втората премиера на мултимедийното представление между картини, поезия и музика, той покани вокален ансамбъл от Музикалната академия, ръководен от професор Даниела Дикова, в чието изпълнение прозвучаха три весели песни на автора. Графични творби, фото колажи, стихове и откъси от книгите му „Живот под лъжата“ и „Дай да видим“ са във фокуса на гастрола в Арт клуб „Дипломат“. До 19 април там ще има срещи с Благо Симеонов на теми, свързани с духовното и материално битие в София през 50-те и 60-те години на предишното столетие.

„За да отрази нашия свят днес, творецът трябва да споделя, а не да умува за нови начини. Произведенията на изкуството трябва да са разбираеми, без нужда от претенциозни инструкции за оправдаване на съществуването им”, коментира Благо Симеонов.

Мениджърът Любен Станев и тв продуцентът Атанас Лазаров представят гостите на Благо Симеонов

Той е изключително интересна и колоритна фигура, не само защото животът му преминава между контрастни системи, общества и държави. Роден през 1934 г., още в училище рисува скици и карикатури, отдава се и на страстта към музиката и писането на стихове. След като завършва Консерваторията в София, успява да се класира за специализация в Чехословакия, откъдето тръгва пътят му през Европа към северна Америка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com