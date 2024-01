Отиде си знаменит музикант, автор на велики хитове

Известният германски продуцент на поп музика и автор на световни хитове Франк Фариан, почина в дома си в Маями на 82 години, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Фариан продуцира и композира големи класики в поп музиката от 70-те години на миналия век и помогна за оформянето на саундтрака на цяло едно поколение, включително с хитове като Daddy Cool и Rasputin. Той създава хитовата вокална група „Бони М“, като написва повечето от песните на състава, и помага за създаването и изстрелването на „Мили Ванили“ към международната слава. Пише хитове и за изпълнители като „Ноу Мърси“, „Иръпшън“, „Фар Корпорейшън“ и Мийт Лоуф.

Фариан подписва договор с дуото „Мили Ванили“ и урежда измамата в записите да пеят студийни изпълнители вместо самите певци. „Мили Ванили“, съставени от приятелите от детството Робърт „Роб“ Пилатус и Фабрис „Фаб“ Морван от Мюнхен, отбелязват голям световен хит с диско мелодията Girl You Know It's True и до края на 80-те години продават над 30 милиона копия по целия свят.

Първият албум на „Мили Ванили“ става шест пъти платинен в САЩ през 1989 г., а дуетът печели „Грами“ за най-добър нов изпълнител. Разкритията през 90-те години на ХХ век, че дуетът не е пял сам, а е синхронизирал песните с устни по време на изпълненията, шокират музикалния свят и се превръщат в голям скандал.

Малцина знаят, че Фариан също така произнася в действителност прочутите реплики с басов тембър на Боби Фарел от „Бони М“, сред които може би най-известна е Oh, those Russians на финала на хита Rasputin. Въпреки че Фариан издава златни плочи и редовно се радва на успехи в музикалните класации, веднъж той казва, че тайната на собствения му успех остава неразгадаема. Когато смесвал дадена песен, той си мислел за времето, когато е бил готвач: „Винаги става въпрос за съставките. Можеш да кажеш, че ще станеш музикант, но голяма част от това е късмет. Не можеш да планираш успеха“.

Фариан е роден като Франц Ройтер на 18 юли 1941 г. в малкото градче Кирн в Западна Германия. Той описва ранното си детство като трудно, но приписва на майка си заслугата за преодоляването на трудностите за семейството в бурните времена след поражението на нацистка Германия във Втората световна война. „Никога не видях баща си, той беше убит във войната преди да се родя. Майка ми беше моята лична „трумерфрау“, казва Фариан пред ДПА, използвайки широко разпространения термин за жените, натоварени с разчистването на развалините в следвоенна Германия. „Тя отстраняваше всички препятствия и правеше всичко възможно за мен, въпреки че нямахме пари“, спомня си той.

На 14-годишна възраст младият Франц се премества при роднини в Саарланд и се обучава за готвач - професия, която избира, „защото винаги бях гладен и мислех, че винаги ще имам какво да ям“. През 1963 г. записва първата си плоча с групата си Die Schatten („Сенките“) в бивш краварник. От Саарланд се премества в Росбах близо до Франкфурт, а по-късно - в Съединените щати. Отбелязва солови хитове с Baby Do You Wanna Bump през 1975 г. и поп баладата Rocky през 1976 г., но скоро се отказва от самостоятелни изпълнения в полза на работата като човек на заден план зад други успешни групи. „Успехът беше огромна изненада. Винаги съм си мислел, че няма да успея. Отначало не изглеждаше така“, каза веднъж Фариан пред ДПА.

Кариерата му носи международен успех. В интервю за ДПА той описва турнето си с „Бони М“ в Москва, в тогавашния Съветски съюз, като особено вълнуващо преживяване. „Често си мисля за това как танцувахме на Червения площад“, казва той и добавя: „Баща ми загина в Русия, а аз съм прочута звезда там - можеш само да да мечтаеш за това“.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com