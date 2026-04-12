Нов роман на хитов БГ писател буни духовете

След деликатността в сборника „Млък“ и дълбочината на романите „Екстазис“ и „Ти, подобие мое“, Радослав Бимбалов се завръща, за да разрови една от най-живите и болезнени рани на съвремието ни. Новият му роман „Зид“, който ще се появи на 23 април, поставя въпроса „Докъде като общество сме готови да стигнем в разделението си?“ Зидът е спасение. Зидът е равновесие. Оттатък не е нормално като отсам, това е ясно за всеки и от двете страни, и точка.

В малък балкански град спор за древния произход на местните жители постепенно разцепва общността на две. Историята се превръща в оръжие, съседите – във врагове, а страхът и обидата започват да създават чудовища. И тогава хората сами вземат невъзможно решение: да издигнат висок тухлен зид през средата на града си.

Ироничен, откровен и безмилостно актуален, „Зид“ е изследване на човешките импулси, които ни карат доброволно да се делим, да се зазиждаме в собствените си страхове. Романът разкрива как укрепленията от предразсъдъци, които градим за „защита“, бавно ни превръщат в затворници, зад чиито стени постепенно губим човешкото си лице. От двете страни на зида в книгата хората са еднакво грешни, понеже са еднакво убедени в своята изключителна правота. Не звучи като измислица, нали?

Официалното представяне на книгата e на 28 април в Малък градски театър „Зад канала“. Модератор на събитието ще бъде журналистката Анна Цолова.

„Историите на Бимбалов са като да отвориш отдавна залостен прозорец след дълга зима – хем изненадващо свежи, хем сякаш ги помниш отнякъде. Това е ефектът на доброто разказване – то едновременно изненадва и успокоява“, казва Захари Карабашлиев. „Една увличаща лична история сред чуждите истории за край. Отдавна не бях чел толкова изящно написана книга.“, коментира Георги Господинов за „Екстазис“.

„Ти, подобие мое“ е смела и важна книга, пример за това как литературата може да бъде етичен акт.“, добавя проф. Мари Врина-Николов за „Ти, подобие мое“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com