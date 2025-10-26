Константинос Аргирос с рекорд в България

Константинос Аргирос е на път да постигне страхотен рекорд в България. Мегазвездата на съседите за четвърти път пълни Арена 8888, като концертът му на 19 ноември е втори за 2025 година. Нито един негов колега досега не е регистрирал подобен триумф. „Феновете просто го следват, а той не спира да ги изненадва“, коментира топ продуцентът Кирил Кирилов, с когото гръцкият певец си партнира у нас и чиито проекти се разпрострират на Балканите.

Сега Константинос Аргирос ще се завърне, за да възпламени публиката, изкупила вече 70 процента от билетите. Ще звучат някои от най-големите хитове на очарователния артист като „Ela“, „Ti Na To Kano“ и „Ximeromata“. Наскоро той записа дует с рапъра Нойзи, който разби Тик-Ток и класациите в Гърция. Неслучайно атмосферата на 19 ноември в София обещава да бъде взривоопасна – с много светлини, енергия и онова гръцко усещане за насладите и философията на живота, което Аргирос носи на всяка сцена. Дори на другия край на света. „В момента той е на турне в Австралия, където шоуто му е посрещано и изпращано в пълна еуфория“, казва Кирил Кирилов за „Стандарт“.

