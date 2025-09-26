Кметът на Кърджали се срещна с министъра на културата

Кметът на община Кърджали Ерол Мюмюн се срещна с министъра на културата Мариан Бачев. На срещата в общината присъстваха заместник кметът на община Кърджали Веселина Тихомирова,секретарят на общината Нермин Мехмед, директорът на ТМЦ-Кърджали Тодор Боянов, общинският съветник Нихал Расим.

Кметът каза по време на срещата, че поддържането и развитието на културните дейности е приоритет на общинското ръководство. „Кърджали е един от малкото градове в страната, в които все още съществува Дом на културата. Финансирането в размер на близо 1 милион лева е от местни приходи, ангажимент на общината.

С осигурено финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост подобряваме условията в сградите на няколко културни институции. В момента се прави основен ремонт на едно от най-старите читалища „Родопски фар 1938“ в кв. Гледка, стойността е над 1,5 млн. лв. Освен реконструкция на сградата, ще се благоустроят и прилежащите пространства. Обновихме изцяло помещението на хранилището на Регионалната библиотека „Никола Й. Вапцаров“ и с това подобрихме условията за съхранение на безценните архиви и библиотечния фонд. Стартира санирането на сградата на Дома на културата и на сградата, в която се помещават библиотеката и читалище „Обединение“.

Приключи ремонтът на Художествената галерия "Станка Димитрова" , в която се съхраняват безценни картини на български майстори на четката и уникални икони. Обновен бе покривът на сградата, която е недвижима културна ценност с местно значение. Подновени бяха тавана на втория етаж, осветлението, изкърпени и боядисани са стените. Организирахме две издания на новата инициатива на общината Дни на приятелството.

Събитията, включени в календара, обединиха културата, спорта и традицията в духа на приятелството. Кърджали е модел и в културно отношение. Всички заедно празнуваме празниците и на християните, и на мюсюлманите“, каза Ерол Мюмюн.

Министър Бачев и Ерол Мюмюн обсъдиха взаимодействието и партньорството между местната власт и културните институции на територията на общината..

