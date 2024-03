Изненада! Какво направи Род Стюарт на 79

Никой и нищо не може да спре Род Стюарт, който на 79 прави шоу номер 200 в Лас Вегас, тръгва на световно турне и издава нов албум, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от Дир.бг. В „Swing Fever“ звучат вечни мелодии като „Pennies From Heaven“, „Lullaby of Broadway“ и „Sentimental Journey“. Песни като "Ain't Misbehavin" и "Pennies from Heaven" оживяват чрез все още мощния глас на Стюарт, доказателство за неговия непреходен талант. В тавата участва и Джулс Холанд, като единственото условие към него е било да не изпълнява бавни парчета, а само весели, "от каквито се нуждаем в мрачните ни времена". Холанд, който започва кариерата си с групата „Squeeze“ през 80-те, обаче смята, че няма как да промени парадигмата. "„Бийтълс“ са виновни. След тях всички си мислеха, че могат да пишат песни", твърди Холанд.

Род Стюарт, който наскоро беше в Ню Йорк, където гледа как любимият му футболен отбор Селтик се изправя срещу Хибърниън, отговори на няколко въпроса на Асошиейтед прес за правенето на музика, за младостта и страха от смъртта.

„Песните от новия ми албум карат хората да потропват с крака, да се усмихват. И двамата с Холанд сме възпитани с тази музика. Неслучайно казах на Джулс, че имаме нужда от оптимизъм. Обичам да записвам. Беше радост да работим с Джулс. Не сме имали спорове и караници, чисто удоволствие. В студиото на Джулс бяхме натъпкани 18 души, така че всички сола са изсвирени на живо. Винаги съм намирал писането на песни за малка агония. Все едно се връщаш в училище. Когато бях във „Faces“, ме заключваха в хотелска стая с бутилка вино и казваха: "Няма да излезеш, докато не го свършиш". Исках да изляза и да се забавлявам. Не исках да пиша текстове. Винаги е било малко като вадене на зъб. За новия албум не написах нито една от песните, но бях силно амбициран да ги изпея“.

Род Стюарт се връща към младостта, когато фенките са луди по момчетата от „Faces“. „Не мислех, че някой от нас изглежда добре. Все още не го мисля. Но имахме някаква магическа привлекателност за жените. Беше страшно забавно. А сега повечето неща са част от остаряването. Мислите ми в момента са с нашия крал, който има някакъв вид рак. Но на себе си съм обещал винаги да играя футбол и все още го правя с децата си. Поддържам се във форма, следя килограмите си, макар че не съм обсебен. Не ме е страх от смъртта. Чувствам се абсолютно привилегирован да правя това, което правя“.

