Ингви Малмстийн с концерт в София през юли

Ингви Малмстийн ще има концерт в София. Събитието е на 15 юли в Joy Station, информират организаторите от BGTSC.

По думите им гостуването на шведския музикант е част от турне, което минава през България, въпреки отсъствието на страната ни в предварителните планове. Концертът може и да не е изненадващо решение, предвид последните му две разпродадени изяви у нас, коментират организаторите.

В своите над 40 години на сцената, Ингви Малмстийн има над 20 лични издания – студийни албуми, албуми с кавъри, и възможността да твори със симфоничен оркестър. „Голямата разлика между Ингви и останалите китаристи е голямото ядро ​​от фенове, което той създава много рано, и което кара да заобича нов и несъществуващ до тогава стил. Да се ​​каже, че Ингви е свирил пред стотици милиони фенове не е преувеличено и е само част от постиженията му. Маестрото оставя своя отпечатък, където и да отиде и върху всичко, което издаде“, допълват организаторите.

Припомнят, че през 2021 година той идва и свири за първи път в София пред разпродадената зала 1 на НДК. Оттогава досега това ще е четвъртото му посещение у нас.

