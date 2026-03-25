Анджелина Джоли потъна в скръб. Тежка загуба

Семейството Джоли скърби за загубата на легендарния автор на песни Чип Тейлър, чичо на Анджелина Джоли, който е починал на 86-годишна възраст. Почитанa фигура в американските среди на авторите на песни, Чип оставя след себе си наследство, обхващащо десетилетия, жанрове и поколения, като творчеството му продължава да намира отзвук дълго след първоначалното му издаване.

Новината за смъртта му беше съобщена от неговия близък приятел и музикант Били Вера, който му отдаде сърдечна почит в социалните мрежи. „Почивай в мир: Чип Тейлър, мой приятел и ментор в писането на песни, снощи в хоспис“, написа той. Анджелина и баща ѝ Джон Войт все още не са направили публичен коментар, пише dariknews.bg.

Роден като Джеймс Уесли Войт в Йонкърс, щата Ню Йорк, Чип Тейлър произхожда от семейство с дълбоки творчески корени. Той е брат на Джон и съответно чичо на Анджелина. Докато неговите близки намират слава на екрана, Чип проправя свой собствен изключителен път в музиката, тихо превръщайки се в един от най-влиятелните автори на песни на своето време.

Най-емблематичното му постижение остава „Wild Thing“ – суровият и заразителен хит, станал известен в изпълнение на The Troggs през 1966 г.

Със своя отличителен риф и бунтарска енергия песента се превръща в определящо парче за десетилетието и впоследствие е изпълнявана от безброй артисти, утвърждавайки мястото си в историята на рока. Малцина биха предположили, че толкова проста, почти първична композиция ще се превърне в една от най-разпознаваемите песни на всички времена.

Но талантът на Чип далеч не се изчерпва с един хит. Той стои и зад „Angel of the Morning“ – песен с трайна популярност в различни интерпретации, най-вече в изпълнение на Merrilee Rush, а по-късно и на Juice Newton.

През цялата си кариера Тейлър демонстрира рядка гъвкавост, преминавайки безпроблемно между рок, кънтри и поп. Неговото писане се отличава с характерна комбинация от искреност, мелодичност и емоционална яснота – качества, които му печелят уважението не само на публиката, но и на колеги музиканти и представители на индустрията.

