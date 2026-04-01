Съюз на птицевъдите: Искаме бързо обезщетения при зоонози

"За предстоящите празници ние трябва да осигурим качествени яйца. Но искам да разкажа за предизвикателствата, пред които е изправен секторът". С тези думи започна своето изказване д-р Петя Петкова, изпълнителен директор на Съюза на птицевъдите в България, която бе сред участниците във форума на "Стандарт" „Продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза“, част от кампанията "Да! На българската храна".

"Птицеферми са засегнати от заболявания - зоонози, които поразяват птиците. В някои случаи се налага тяхното унищожение. Важно е при такива случаи навреме да се изплащат обезщетенията. Не става въпрос само за възстановяване на стопанствата, но и за ръботна ръка", подчерта д-р Петкова.

Тя допълни, че стопанствата са засегнати и от криза при обезвреждането на животински продукти. "Надявам се да намерим решение", каза д-р Петкова.

