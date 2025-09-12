Гълъб открил аязмото на Кръстова гора

Кръстова гора е местност в централната част на Родопа планина, близо до Кръстов връх (1413 m), от който носи името си. Позната е и като Родопската Света гора заради намиращия се там манастирски комплекс „Света Троица“.

Разположена е в най-южната част на област Пловдив, в направление юг – изток, на територията на община Лъки, в землищата на село Белица и село Борово.

Тръгвайки по пътека от Кръстов връх на запад, край него е голяма чешма с висок параклис, след 150 m се стига до манастирския комплекс, където най-забележителните обекти са църквата „Света Троица“ и монашеската сграда.

Останалите обекти от комплекса са: църквата „Покров на пресвета Богородица“; комплекс „12 апостоли“ от 12 параклиса, разположени двустранно на стълбището към връх Кръста с разпятието): „Св. Седмочисленици“, „Св. апостол Яков“, „Св. апостол Петър“, „Св. апостол Павел“, „Св. апостол Тома“, „Св. апостол Андрей“, „Св. апостол Филип“, „Св. апостол Яков“, „Св. апостол Симон-Кананит“, „Св. апостол Вартоломей“, „Св. апостол евангелист Марко“, „Св. апостол Лука“, „Св. апостол Матей“,

3 параклиса, северозападно след върха с кръста: „Св. Йоан Рилски“, „Св. Три светители“ и „Св. Висарион епископ Смолянски“).

Северно от храм „Покров на пресвета Богородица“ на пътя е изградена арка, олицетворяваща входа на комплекса. На около 700 метра югоизточно от храма е чешмата Окото.

Местността е известна с намиращото се там християнско светилище на връх Кръста, което е християнски поклоннически център с международна известност. Особено популярен е при празнуване на християнския празник Кръстовден.



Местните хора разказват за Йордан Дрянков, родом от село Ковачевица, Гоцеделчевско. Йорданчо, както го наричали някога, се посветил на Господ. Често получавал видения, едно от които след нощ прекарана на връх Кръстов.

На този връх се е издигал голям манастир, в който се пазела частица от Кръста Господен. Преди това тази частица, която била прикрепена към кръст или от нея бил направен кръст, се пазела в Цариград в султанската съкровищница. Руският цар изпратил пратеници с богати дарове за султана, като им поръчал: „Като поиска султанът и той да ви даде подаръци за мене, вие му кажете, че вашият цар не иска нищо друго освен дървения кръст, който е научил, че се пази в съкровищницата ви.“ Пратениците изпълнили поръката на царя и султанът им дал искания кръст. Майката на султана, като научила за това, му рекла: „Какво си направил? Знаеш ли, че този кръст крепеше властта и силата ти? Пусни потери да хванат пратениците и си го вземи.“

Султанът изпратил хора, но не могли да хванат пратениците. В манастира на Кръстов връх русите предали на монасите кръста и заминали за Русия. Не след дълго манастирът бил нападнат от турците и разрушен до основи, а монасите са избити. Те успели обаче да скрият кръста в подземното манастирско скривалище.

Във видението на Йорданчо му било казано още да бъде направен и поставен висок метален кръст на хълма, в знак на това, че там е заровена някога частица от Христовия кръст. Затова той разказва видението си на цар Борис III. По същото време при царя е подполковник Величков от запаса, който споделя, че на него Бог му бил посочил как точно трябва да изглежда металния кръст. Взели решение да бъде излят 66-килограмов метален кръст (удвоената Христова възраст), като разходите били поделени между царя и подполковника.

На 1 май 1936 г. металният кръст е поставен на връх Кръстов. След церемонията по освещаването му, бяло гълъбче кацнало на менчето със светена вода, което след това литнало към западното възвишение на връх Кръстов. Йордан казал на хората да последват гълъба, защото той щял да им открие къде е било старото манастирско аязмо. След разчистването на скалата, на която кацнало гълъбчето от нея бликнало вода. Над него е издигнат втори метален кръст.

През 1994 г. кръстът, подарен от цар Борис III изчезва и след 7 месеца бива намерен в гората. Поставен е в новопостроения храм, а на мястото на стария е отлят нов от неръждаема стомана с тегло 99 килограма (утроената Христова възраст).

Йордан Стойчев е че той изчезва и през 60-те години мъченически умира в Ловешкия лагер.

