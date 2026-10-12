Една библиотека блести с будителски плам. Награда за Габрово

Книгите и българските букви са съхранили народа ни през вековете и не бива да забравяме тяхната сила в епохата на дигиталните технологии. Това послание отправи Георги Милков, главен изпълнителен директор на Електрохолд, по време на церемонията за годишните награди „Чудесата на България“ - 2026. Той връчи престижно отличие на Регионалната библиотека „Априлов - Палаузов“ в Габрово, която продължава да съхранява будителския дух на града. Наградата получи директорът на културната институция Савина Цонева.

Георги Милков: Да не забравяме книгите в дигиталния свят

В краткото си, но емоционално изказване Георги Милков подчерта колко символично е отличаването на библиотека във време, когато телефоните и дигиталните технологии заемат все по-голяма част от ежедневието ни.

Той припомни, че именно книгите и буквите са дали на българите духовното богатство, благодарение на което са успели да съхранят своята национална идентичност.

Милков поздрави отличените и им пожела здраве и успехи в тяхната просветителска мисия.

Признание за будителския дух на Габрово

Библиотека „Априлов - Палаузов“ е сред най-значимите културни институции в Габрово и носи имената на двама големи български възрожденски дейци - Васил Априлов и Николай Палаузов.

Отличието беше връчено по време на спектакъла „Българският код: Шевицата“, организиран от Общество „Културно наследство“ под патронажа на президента Илияна Йотова.

Наградата открои ролята на библиотеките като живи средища на знанието, паметта и българската духовност.