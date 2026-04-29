Бизнесът пази паметта. “Асарел-Медет” възстанови Алеята на свободата

Има символи, които свързват миналото и настоящето по начин, който трудно може да бъде подминат. В навечерието на 150-годишнината от Априлското въстание „Асарел-Медет“ АД дава ярък пример как индустрията може да помогне за запазването на историческата памет и да бъде двигател на общественото развитие.

Компанията инвестира над 2 милиона евро в обновяването на Алеята на свободата – пешеходна пътека, който свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, където през 1876 година е взето съдбовното решение за всенародно въстание.

Интензивните строително-ремонтни дейности вече приключиха и се очаква хиляди хора от всички поколения да посетят паметника на Първото българско Велико народно събрание на 2 май, за да се поклонят пред подвига на националните ни герои. Юбилейният проект включва възстановяването на над 3 км асфалтова алея, която тръгва от края на града и вече се превръща в любимо място за разходки и активен отдих на панагюрци. Част от маршрута е и близо 3 км живописна еко пътека с 2 възстановени моста. Там горската част е облагородена, но запазена в автентичния си вид, за да привлича и много туристи от страната. Алеята продължава с емблематичната историческа пътека от 1 км, по която има 7 паметни плочи и 10 китни мостчета, преди да се стигне до закътаното историческо място.

„Това е най-големият инфраструктурен обект по случай паметния юбилей. С него продължаваме традициите на направеното за 100-годишнината от въстанието и съграденото ще остане за бъдещите поколения“, каза изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ АД инж. Николай Пелтеков. Проектът се осъществява изцяло с дарителско финансиране, а инициативата е част от социалната програма на компанията „Подкрепа за родния край“. „Честването на 150-годишнината от Априлското въстание е свидно за всеки българин, но е особено паметно за всички в Панагюрище. За хората от нашия екип тази патриотичната инициатива е преклонение пред подвига на Априлци, дълг на съвременниците и мост на родолюбието и признателността между поколенията“, допълни инж. Пелтеков.

Когато говорим за преклонение пред подвига на дедите, шестима служители на дружеството показват как това може да се превърне в мисия. Обединени от каузата да съхранят жив духа на българската история, те отново ще се включат във възстановката на събитията отпреди век и половина, организирана от регионалните клубове „Традиция“ в Панагюрище и село Баня. Така, между инвестициите в инфраструктура и личната отдаденост на хората, „Асарел-Медет“ АД показва, че връзката с миналото не е просто спомен, а отговорност на настоящето пред бъдещето.

Едва ли има панагюрец или гост на града, който не е ставал свидетел на първомайските възстановки на Априлското въстание и не е настръхвал при вида на воеводата Георги Бенковски. За него Захари Стоянов пише, че е „в състояние да привлече всекиго смъртен само с външните си качества“. В ролята на революционера и през тази година ще бъде Антоний Кисьов, който е част от отдел „Минно инженерство“ на „Асарел-Медет“АД и е докторант в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Кисьов е член на клуб „Традиция“ в село Баня от 2008 г., а през 2012 г. се присъединява и към организацията в Панагюрище, която носи името на Стоил Финджеков – Топчията. „Всяка една възстановка е пропита с историзъм, емоции и вдъхновение“, казва той и добавя, че организацията на юбилейната е започнала още през месец октомври миналата година. „Ще се включат колеги от регионални клубове „Традиция“ от цяла България, сред които има 39 от нашите клубове в Баня и Панагюрище“, обяснява Антоний.

„Често ми задават въпроса колко пари получаваме, за да участваме във възстановката. Истината е, че за 25 години, отколкото съществува клуб „Традиция“ в Панагюрище, не сме взели нито една стотинка хонорар. Ходим по училища и детски градини, за да изнасяме беседи. Няма нищо по-ценно от това да видиш блясъка в очите на децата, или как ръцете им треперят от вълнение, когато се опитат да вдигнат револвер от времето на Априлското въстание. Майки са ме спирали на улицата, за да ми благодарят, че нашите възстановки събуждат интереса на децата към историята повече, отколкото учебниците, от които учат“, споделя Антоний Кисьов.

„Априлското въстание е славна страница в историята на българския народ, която показва колко силен е копнежът му за отхвърляне на османското иго и за свобода“, обобщава минният специалист, който и тази година ще има тежката задача да пресъздаде образа на Бенковски.

„Младите хора трябва да знаят, че на 20 април българският народ е организирал въстание, без да разчита на Великите сили и против тяхната воля. Сега, за съжаление, сме много разединени и се съмнявам, че сме способни на такава саможертва“, споделя Христо Киров, багерист в рудник „Асарел“. Той е част от регионален клуб „Традиция“ в село Баня от 2008 г., а в панагюрските възстановки обикновено облича народна носия. Шегува се, че с увлечението си по „шаяци и железа“ тества търпението на съпругата си, която обаче разбира, че това е много повече от хоби.

За Стоян Дедев от екипа на Обогатителна фабрика „Асарел“ събитията от кървавия, но славен Април 1876 г. са най-величавото събитие в нашата история. „В резултат на мъжеството и саможертвата на въстаниците възкръсва българската държава“, казва той. „Пред подвига на дейците от националното освободително движение можем само да се преклоним“, споделя Стоян. Макар работното му ежедневие да е на машинен оператор на транспортно-технологична машина за преработка на медна руда, той е чест гост на училища и детски градини като участник в исторически възстановки. „На малките историята им е по-интересна и те задават много въпроси. За съжаление, големите сякаш не ги вълнува чак толкова“, разказва един от най-сърцатите участници в местния клуб „Традиция“.

„Прекланям се пред много исторически личности и мисля, че това е най-важното. С личния си пример и постижения бих искал да дам пример на младите, защото така пресъздадена историята ги увлича и събужда техния интерес“, споделя инж. Стойко Киричев. Като техник на ел. машини и апарати той е част от ремонтния екип на Обогатителна фабрика „Асарел“, където започва работа като стажант през 2010 г.

За него Априлското въстание е „мъжеството, героизмът и саможертвата“ на един народ, дръзнал с цената на живота си да се бори за свобода. Смята, че епопеята най-точно е пресъздадена от Иван Вазов - „и в няколко деня тайно и полека, народът порасте на няколко века“. За Стойко събития като годишнината от Априлското въстание обединяват хората. „Видях как се случиха нещата при нас, в панагюрския клуб „Традиция“, когато започнахме подготовката за тази година. Положихме големи усилия и продължаваме да го правим“, казва инж. Киричев, който по време на тазгодишната възстановка ще се превъплъти в ролята на войник от турската армия.

От другата страна на битката, в ролята на четник, ще бъде инж. Николай Калпаков, който е част от отдел „Строителство“ на „Асарел-Медет“ АД. За него началото е поставено преди три години и то заради двамата му сина. „Заведох момчетата на открит урок на клуб „Традиция“, а те проявиха толкова голям интерес, че им обещаха да ги приемат в организацията. Ето, че вече аз съм част от нея“, казва с усмивка инж. Калпаков. Историята му е любима още от училище, а усещането да участва в пресъздаването на Априлското въстание определя като нещо, което не може да се опише, а трябва да се преживее. „Без Панагюрище нямаше да я има съвременна България. От тук тръгва свободата, а нашите предци са се жертвали в името на една висша кауза, наречена България“, споделя Николай.

С голямо вълнение очаква тазгодишната възстановка и Илия Воденичаров, който е един от най-младите членове на панагюрския клуб „Традиция“. „Присъединих се преди две години. Обичам историята, харесвам хладните и огнестрелни оръжия. Възстановките навсякъде са атрактивни, но в Панагюрище е най-впечатляваща“, казва някогашният ученик от дуалното обучение в „Асарел-Медет“ АД, който вече е част от отдел „Енергоснабдяване, енергийна ефективност и инженеринг“. „За мен 20 април е най-свещеният ни празник“, споделя Илия. Защо? „Защото от този ден започва свободата на България“, отсича един от младите хора на Панагюрище, които носят преклонението пред героите в своите гени и родовата си памет.

20 АПРИЛ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

И шестимата асарелци, които членуват в регионален клуб „Традиция”, са категорични, че датата 20 април заслужава да бъде национален празник на България. Този ден прокарва пътя към свободата на България, казват участниците във възстановката на Априлското въстание „Мъжество и саможертва”. Тя ще се проведе на 1 май на площад „20 април” в Панагюрище.

