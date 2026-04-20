Затварят най-стария златен рудник в Европа. Намира се в България

Златодобивната компания „ДПМ Крумовград“ стартира планирания процес по затваряне на рудника „Ада тепе“, като производствената дейност се очаква да приключи окончателно до средата на тази година. На 16 април бе извършено последното производствено взривяване, което бележи края на активната експлоатация на обекта.

Според предварителния график служителите ще останат на работа до 1 октомври, като на част от тях ще бъдат предложени позиции в други обекти на компанията – в Челопеч или в Намибия (Tsumeb).

Паралелно с това се водят разговори с турска фирма за пренасочване на специалисти след преустановяване на дейността в Крумовград.

„Ада тепе“ заема ключово място в историята, тъй като е признат за най-стария златен рудник в Европа. Археологически проучвания, започнали през 2006 г., доказаха, че на това място се е добивало злато още преди хилядолетия.

С инвестиция от 165 милиона долара това стана първият нов рудник в България след 1989 г., като активният добив започна през 2018 г., а година по-късно бе пусната в експлоатация и обогатителната фабрика.

Проектът се отличава с внедряването на най-съвременните технологии в минната индустрия и устойчиво управление на ресурсите. Мината е проектирана да работи изцяло с дъждовни води, пречиствани в модерна станция до питейно качество.

Социалното въздействие върху региона също бе значително – при старта на производството в предприятието бяха заети близо 300 служители, като 95% от тях са местни жители на община Крумовград.

Изпълнителният вицепрезидент на компанията инж. Илия Гърков подчертава, че успехът на проекта доказва потенциала на България като привлекателна дестинация за мащабни чуждестранни инвестиции, пише "Блиц".

