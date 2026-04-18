Затваря емблематичен завод за автомобили

Автомобилният гигант Stellantis обяви плановете си да преустанови производството на автомобили в историческия завод в град Поаси, Франция. Съоръжението, изградено от Ford още преди Втората световна война и преминало през собствеността на Chrysler и Peugeot, ще спре да сглобява нови коли през 2028 г.

Въпреки че заводът разполага с капацитет за 500 000 автомобила годишно, ръководството посочва като основна причина за решението свръхкапацитета в Европа и спада на пазара с 20% спрямо 2019 г.

Вместо пълно затваряне, Stellantis предвижда мащабна трансформация на стойност 100 милиона евро. Планът е заводът да бъде превърнат в център за производство на компоненти за каросерии и база за рециклиране на употребявани превозни средства.

Тази промяна обаче поставя под въпрос бъдещето на голяма част от персонала.

Новината предизвика остро недоволство сред служителите и синдикатите. Очаква се първоначално да бъдат съкратени около 600 души чрез доброволно напускане и пенсиониране, но опасенията са много по-големи.

Според синдикални представители новите дейности ще изискват едва 200–300 работници, което застрашава поминъка на близо 1900 щатни служители и персонала на свързаните доставчици. Вече се подготвят мащабни стачки в знак на протест срещу планираните съкращения.

