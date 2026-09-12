Затваря емблематичен завод за автомобили
Очаква се първоначално да бъдат съкратени около 600 души
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Очаква се първоначално да бъдат съкратени около 600 души
Черният крайслер, от който изскочиха хората на Ториното и пребиха шофьора Васко Наумов на Околовръстното, се продава. Това става ясно от обява в сайта...
11 нелегални имигранти бяха заловени натъпкани в "Крайслер" от полицията след като автомобилът не спрял на подаден със стоп-палка сигнал от екип на...
Торино. Акционерите на Фиат (Fiat) дадоха зелена светлина за трансформирането на италианската автомобилна група в нова компания, наречена Фиат Крайсле...
София. С математическа формула ще се смята каква е цената за всяко едно техническо проследяване. Това стана ясно от думите на шефа на Държавна агенция...
Американският автомобилен концерн "Крайслер" изтегля 2 700 000 автомобила с висока проходимост джип "Гранд Чероки", модели 1993-2004 година и джип "Ли...
Американският автомобилостроител "Крайслер" изтегля 470 000 джипа в цял свят заради проблем с трансмисията, предаде Ройтерс. Изтеглянето засяга моде...
Собственикът веднага си купи нови антени
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