В този наш град дизелът е най-евтин

Дизелът отново поскъпва – и този път не става дума за "леко увеличение“, което минава незабелязано по таблата на бензиностанциите.

Само за седмици цената на литър премина не просто психологическата граница, а вече надхвърля 1.78 евро на места в страната, но в един български град – цената е една идея по-приемлива.

Става въпрос за град Раднево. Справка на Plovdiv24.bg в сайта Fuelo показа, че на бензиностанция там дизелът се търгува за 1,60 евро на литър. Същата е ситуацията и в село Тулово, област Стара Загора.

След обстойна проверка в сайта на Fuelo, Plovdiv24.bg установи, че на бензиностанция във Видин приблизителната цена на дизела стига 1,99 евро за литър, което е рекорд към днешна дата!

Важно уточнение е, че цените са приблизителни и данните постоянно се менят. Ако е допусната грешка, може да се прати сигнал към платформата Fuelo, но ситуацията с горивата в страната се следи в реално време.

