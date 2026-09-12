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Евтини ски до Коледа

Евтини ски до Коледа

Смолян. "Пампорово" АД обяви промоционални цени на лифт услугите в курорта. От 8 до 21 декември скиорите ще получат отстъпка и еднодневната карта ще с...

26 ноември | 22:25
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