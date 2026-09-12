Водим по поскъпване на дизел и бензин
Но според цените са сред най-евтините
Следете всички новини, анализи и коментари за Евтин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Но според цените са сред най-евтините
Цените наистина са добри за момента
Условията, на които трябва да се отговаря
Всеки момент ще излезе решението
Бензин и дизел трябва да поевтинеят. Но не и синьото гориво, казва Васко Начев
Държавата обяви война на спекулата.
между 8 и 10%, прогнозира експертът
Много ни домъчня за българите, лирата е евтина, казаха от пазара Улус
Лондон. Дизайнерката Вивиън Уестууд посъветва хората да ядат по-малко, в случай, че не са в състояние да си купуват органична храна. 73-годишната ико...
Смолян. "Пампорово" АД обяви промоционални цени на лифт услугите в курорта. От 8 до 21 декември скиорите ще получат отстъпка и еднодневната карта ще с...