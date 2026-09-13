Затваря емблематичен завод за автомобили
Очаква се първоначално да бъдат съкратени около 600 души
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Очаква се първоначално да бъдат съкратени около 600 души
Причината е потенциално опасен дефект на ангренажната верига
Каква е причината?
Сбъдва се мечтата на Серджо Маркионе
Освен това са открити следи, че двамата са имали бяло куче
Шофьорът на лекия автомобил пежо 307, в което загинаха две деца на 14 и 18 години, не е в дома си в Ямбол, а е настанен в неврохирургията на сливенска...
Сигнал за откраднат товарен автомобил "Пежо" е подаден в РУ-Кирково, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Колата била паркирана пред заведение в село Бенко...
Догодина френската компания Peugeot ще покаже новото поколение на кросоувъра 3008. Дизайнът на модела ще бъде изпълнен в стила на концептуалния хибрид...
Семейният кросоувър на Peugeot стана по-модерен и иновативен
Спортистът на французите е притегателна сила за зяпачите
Двеста кончета ускоряват бързака от място до 100 км/ч за 6,8 сек
Европейската комисия одобри помощта
Шампионите от 13-ото издание на тенис турнира на "Пежо" Елвира Вергиева и Вилислав Лазаров ще пътуват до Париж за "Ролан Гарос". Наградата е осигурена...