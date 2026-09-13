Шофьорът на Пежото, в което загинаха две деца, е в неврохирургия

Шофьорът на лекия автомобил пежо 307, в което загинаха две деца на 14 и 18 години, не е в дома си в Ямбол, а е настанен в неврохирургията на сливенска...