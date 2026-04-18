Европа одобри 760 млн. евро помощ за рибарите

Страните членки на Европейския съюз вече могат да предоставят на рибарите специална финансова подкрепа за смекчаване на въздействието на конфликта в Близкия изток, съобщи Европейската комисия, цитирана от ДПА.

Комисията обяви, че около 760 милиона евро са налични за мерки за незабавна помощ за рибарския сектор. Средствата вече са отделени за помощ в кризисни ситуации до 2027 г. и сега могат да бъдат използвани.

Страните членки сами решават дали и каква подкрепа ще предложат и как ще я управляват.

Възможни са два вида плащания за рибари, производители на аквакултури, преработватели и търговци на дребно, включително финансова компенсация за загуби на доходи и допълнителни разходи, свързани с текущите пазарни смущения, включително разходи, произтичащи от по-високите цени на енергията. Възможна е и помощ за организации, които временно „съхраняват продукти, за да стабилизират пазарните цени“.

Мярката се прилага със задна дата - от 28 февруари, и за разходи, направени до края на 2026 г.

Освен това се очаква скоро да стане възможна и „държавна помощ с ограничен срок“, въпреки че тази мярка все още се координира.

„Военните действия в Близкия изток повишиха цените на енергията и суровините, което значително увеличи оперативните разходи и намали печалбите в сектора на рибарството и аквакултурите на ЕС“, съобщи ЕК, разяснявайки мерките.

„Част от риболовния флот на Съюза вече е прекратил дейността си поради намалена рентабилност“, предупреждава Еврокомисията. Подобна кризисна помощ беше предоставена през 2022 г. след нахлуването на Русия в Украйна.

Снимка БТА

