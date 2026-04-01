Вижте какво става с петрола! Борсите се запалиха

Цените на петрола рязко се понижиха в сряда, изтривайки по-ранните си ръстове на фона на продължаващата несигурност около конфликта в Близкия изток, въпреки сигналите за възможно скорошно затихване на войната между САЩ, Израел и Иран. Фючърсите на сорта "Брент" с доставка през юни поевтиняха с 3.2% до 100.64 долара за барел, докато американският лек суров петрол WTI за май загуби 3.3% до 98.04 долара.

Спадът идва след първоначално покачване на цените, като инвеститорите започнаха да реализират печалби заради противоречивите сигнали около конфликта. Според анализатори пазарът реагира на очакванията, че бойните действия може да приключат в близките седмици, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военната кампания може да бъде прекратена в рамките на две до три седмици.

Въпреки това експертите предупреждават, че дори при деескалация доставките ще останат ограничени заради нанесени щети по инфраструктурата и нарушени логистични вериги. Възстановяването на танкерния трафик и нормализирането на застрахователните разходи ще отнемат време, което ще продължи да поддържа риск от недостиг на пазара.

Допълнително напрежение създава и фактът, че ключовият Ормузкият проток остава затворен, като през него преминава около 20% от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Според анализатори комбинацията от ограничен дипломатически напредък, атаки по море и заплахи срещу енергийна инфраструктура продължава да държи риска за доставките висок.

Данни на ОПЕК показват, че добивът на петрол е намалял с 7.3 милиона барела дневно през март спрямо предходния месец, което отразява ефекта от принудителните ограничения на износа заради блокадата на протока. В същото време производството в САЩ също е отбелязало най-сериозния си спад от две години насам през януари, вследствие на тежка зимна буря, допълнително усложнявайки ситуацията на глобалния енергиен пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com