Страшна драма в Русия! Картофена криза

Руснаците, които традиционно считат картофа за „втория хляб“, сега се изправят пред неочаквана криза: цената на този основен продукт се е утроила за година, достигайки рекордни нива. Причината? Лоша реколта, климатични бедствия, високи разходи и трудности в селското стопанство.

Как се стигна дотук?

През 2024 г. производството на картофи спадна с около 12 % спрямо предходната година: засегнати са реколтата, качеството и площите за отглеждане. Основна роля изиграха лошото време – пронизващи студове, силни дъждове и суша, предава Ройтерс.

Средната продажна цена за килограм картофи достигна между 85 и 92 рубли, а в Москва стига до 112 рубли, при преди година около 30–56 рубли, уточнява money.bg.

Последиците: криза за домакинствата

Бедните и пенсионерите са най-засегнати — хранителни стоки формират около 40 % от инфлацията в Русия, а за мнозина хранителната кошница вече поглъща до 35 % от семейните доходи.

Руснаците заменят картофите с по-достъпни алтернативи като хляб, макарони, зърнени култури.

Внос като спасителна линия... засега

Правителството намали вносните мита и разреши безмитен внос до 150 000 тона, с възможност за увеличаване.

Основни доставчици станаха Египет, Китай, Пакистан, Израел, Беларус, Грузия — до 40 % от доставките в големите вериги.

Беларус и Грузия се ангажират със значителен износ на картофи към Русия. Грузия е увеличила доставките си към Русия 30 пъти, а беларуският лилдер и приятел на Путин Лукашенко заяви, че страната ще произвежда достатъчно, за да „изхранва Беларус и Русия“.

Перспективи и предупреждения

Земеделският министър очаква новата реколта да стабилизира цените към юли–юни, с по-широко засяване и подобрено предлагане.

Картофът – икономически барометър и символ на крехкост

Анализатори наричат картофа „необичаен барометър“ на руската икономика. Ако дори този до вчера евтин зеленчук стане недостъпен, значи реалната икономическа картина е тревожна — инфлация, санкции, структурни слабости.

