Шах. Ето къде в България остават без евро!

В 47 населени места в Ямболска област няма да се извършва обмяна на левове в евро, съобщава БНР.

Причината е, че в тях няма пощенски клонове.

Жителите на селата обаче не виждат проблем, тъй като в съседните населени места има пощенски клонове. При възрастни и самотно живеещи обаче има притеснения.

"Има хора, на които близките им са в чужбина, други не се доверяват на близките си, за тях ще е проблем, за младите - не, близко сме и до града", обясни кметът на стралджанското село Чарда Валя Симеонова.

Съществува и риск от измамници, които да предлагат обмяна по домовете.

"Възрастите хора са доверчиви, като малки деца са и е притеснително да не бъдат измамени", посочи Симеонова.

Ръководителят на пощенския клон в Ямбол Станка Едрева припомни, че в 60 населени места в ямболска област ще може да се обменят пари. В станциите ще могат да се обменят суми до 1000 лева, а в определени пощенски клонове - и до 10 000 лв. по заявка на клиента, която ще се изпълнява в срок от три до пет дни.

"Клиентите трябва да бъдат спокойни - всички станции са оборудвани с банкнотни броячи, охранителни камери и СОТ системи. Работим в сътрудничество сполицията и частна охранителна фирма", подчерта тя.

