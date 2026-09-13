Шах. Ето къде в България остават без евро!
Ето и причината за този проблем
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Ето и причината за този проблем
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София. Димитър Йорданов и Владимир Писанчев остават заместник-председатели на ДАНС. Това се очаква да реши на утрешното си заседание Министерският съв...