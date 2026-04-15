Сериозна промяна! ЕС взе важно решение

България е изправена пред сериозно предизвикателство в управлението на отпадъците, като статистиката показва, че всеки гражданин генерира над 70 кг отпадъци от опаковки годишно. На фона на изоставането ни спрямо средните нива на рециклиране в ЕС, нов европейски регламент, който влиза в сила от август 2026 г., обещава коренна промяна на пазара до 2030 г.

Основната цел на новите правила е да се сложи край на маркетинговите трикове и излишното разхищение на ресурси, споделя Габриела Руменова от "Ние, потребителите" ефира на Bulgaria ON AIR.

Кутиите с двойни стени и дъна, които целят да създадат усещане за по-голям обем на продукта, ще изчезнат. Въздушното пространство в една опаковка вече няма да може да надвишава 50%. Постепенно ще се премине към изискване над 70% от вложените в опаковките материали да са от рециклирани суровини. Въвеждат се единни символи за цяла Европа, които ясно ще показват в кой контейнер трябва да бъде изхвърлена съответната опаковка.

Габриела Руменова подчерта, че новите правила не само ще защитят околната среда, но и ще спестят пари на купувачите, тъй като те ще плащат по-малко за изработката на самата опаковка. Тя призовава за по-отговорно пазаруване и насърчава използването на съдове за многократна употреба – практика, която вече е широко разпространена в много европейски държави.

"Виждаме, че потребителите вече започват да се адаптират – дори кухните в новите домове често се проектират с вградени системи за разделно събиране“, отбелязва Руменова. Към април 2026 г. информираността на гражданите остава ключов фактор за успеха на новата екологична политика, а бизнесът вече започва да пренастройва производствените си линии според предстоящите изисквания за устойчив дизайн.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com