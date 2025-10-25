SA.I.E получи златната награда на Камарата на строителите

Годишният бал на Камарата на строителите събра водещи представители на сектора, институции и партньорски организации на 24 октомври 2025 г. в хотел „София Балкан Палас“ по повод професионалния празник - Димитровден.

Строителна компания SA.I.E за втора поредна година заслужено получи най-високото признание за стабилно развитие и забележителни постижения – „Златна награда“. Отличието е присъдено за цялостната дейност на дружеството през 2024 г. в категорията за средни предприятия, първа група – строежи от високо строителство. Наградата бе връчена на търговския директор Олег Гурбалов и Мирела Кръстева – финансов директор.

„За мен е чест да получа тази награда, която е признание за труда и постиженията на целия екип на SA.I.E. За втора поредна година сме отличени в категория средни предприятия за цялостната си дейност, което е доказателство за безкомпромисното качество и усилията на нашите служители. Тази награда ни показва, че постиженията ни се оценяват от колегите в бранша и ни мотивират за постигане на още по-добри резултати“, коментира Мирела Кръстева.

SA.I.E е сред утвърдените строителни компании у нас, известна с изпълнението на мащабни и технологично сложни инфраструктурни проекти. Сред тях се открояват изграждането на преносен газопровод от Пиперево до Перник, ремонт на транзитен газопровод и реконструкция на част от магистрален топлопровод – проекти, които имат ключово значение за енергийната инфраструктура на страната.

Основана през 2013 г., компанията развива инженингова, търговска и предприемаческа дейност в областта на промишленото, гражданското, хидромелиоративното и хидротехническото строителство, както и проектантски и консултантски услуги. SA.I.E се отличава със системен подход към качеството, безопасността и устойчивото развитие – принципи, които стоят в основата на нейната корпоративна култура.

Годишните награди на Камарата на строителите в България се считат за най-авторитетните отличия в сектора. Организацията, която обединява над 2800 членове, има мисията да отстоява професионализма, добрите практики и авторитета на строителната професия.

Две последователни години със „Златна награда“ са доказателство, че SA.I.E не просто гради с бетон и стомана – компанията гради доверие, стабилност и бъдеще.

