SA.I.E получи златната награда на Камарата на строителите
Отличието е присъдено за цялостната дейност на дружеството през 2024 г.
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Отличието е присъдено за цялостната дейност на дружеството през 2024 г.
Пo врeмe нa рaзгoвoрa бe oбcъдeнa възмoжнocттa зa пoдпиcвaнe нa Мeмoрaндум зa cътрудничecтвo
ЧЕЗ и Камарата на строителите в България (КСБ) призоваха да бъдат опростени административните процедури, така че да се улеснят инвестициите. По време...