Експерти вбесиха народа. Увеличение на заплатите за едни, леден душ за други

Идва леден душ за някои сектори.

Замразяване на бюджетните заплати и увеличение само в приоритетни сектори през 2026 година, препоръчват експертите от Института за пазарна икономика, дни преди крайния срок за представяне на макрорамката. Масово нарастване на доходите би поставило в риск бюджета, заради опасността от раздуване на дефицита, смятат икономистите.

Според прогнози на експертите правителството може да планира разходите си до дефицит от 4,2%, за да покрие критериите на еврозоната.

„За тази цел трябва да се ограничат всички огромни разходи, особено по перото за бюджетните заплати“, посочи пред БНР Петя Георгиева, икономист от института.

Трябва да бъдат ограничени възнагражденията. Начинът, по който те растат, е абсолютно рисков за бюджета, тъй като голяма част от тези възнаграждения са обвързани с величини, които са макроикономически и означава, че насреща срещу тях трябва да има приход, който да ги осигури. Ако успеем да получим достатъчно приходи, можем да си позволим разходи. Ако не успеем обаче, трябва да имаме механизми, които да ограничат тези разходи, допълни още Георгиева.

Все пак анализаторите не изключват увеличаване на възнагражденията в недофинансираните сфери или в тези с големи дисбаланси, но само при условие за категоричен диференциран подход от страна на властта“, обясни Петя Георгиева.

„Най-трудното нещо в тази държава е т.нар. приоритизиране. Ние го виждаме в здравеопазването колко е трудно и невъзможно. Никой не иска да пусне своето, за да има някой, на който не му е достатъчно. Затова имаме и институции, които трябва да работят и да преценяват къде какво да се дава. Тук нещата наистина трябва сериозно да се държат под контрол. Много бързо се наказва - и пазарът наказва такива очаквания, и институциите много бързо наказват такива мераци за безконтролно харчене“, коментира тя.

Срокът за внасянето на проекта за бюджета в Народното събрание е до края на октомври.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com