Пускат нови нощни автобуси из Европа. Удобства като в бизнес класа

Идва голямо улеснение за пътуващите из Европа.

Нова мрежа от нощни автобуси тръгва в Европа тази есен, с маршрути, които ще свързват едни от най-популярните туристически дестинации на континента, пише Euronews.

Услугата се управлява от швейцарската транспортна компания Twiliner и има за цел да преодолее „пропастта в комфорта при дълги пътувания“.

Автобусът със спални места ще започне да оперира през ноември 2025 г., като са предвидени спирки в Швейцария, Люксембург, Белгия, Нидерландия и Испания.

Това ще предложи на екоосъзнати пътници алтернатива на кратките полети. Twiliner твърди, че пътуванията с техните автобуси са толкова устойчиви, колкото и с влак, и спестяват 85% от емисиите на въглероден диоксид в сравнение със самолетите. Добавят, че превозните средства ще се движат с HVO дизел – възобновяемо гориво, произведено от отпадъчни мазнини и растителни масла.

Нощен автобус с удобства като в бизнес класа на самолет

Twiliner поставя комфорта като основен приоритет, предлагайки удобства, сходни с тези във влакове със спални вагони. Седалките ще са първите в Европа, които напълно се трансформират в легла само с натискане на бутон, давайки възможност на пътниците да си починат, когато пожелаят.

В автобуса ще има 21 места – 18 на горния и 3 на долния етаж – оформени по модела на бизнес класа в самолетите, с възглавници и одеяла. Всяко място ще разполага с електрически контакт, масичка, индивидуално осветление за четене и безплатен интернет. Има и малко отделение за лични вещи на една ръка разстояние.

На долното ниво пътниците могат да се приготвят за сън в просторни санитарни помещения с тоалетна и място за преобличане (душове няма). Там се намира и снек бар с леки освежителни напитки и храни.

По отношение на багажа, разрешен е един голям куфар (до 23 кг, 80 x 50 x 35 см) и една ръчна чанта (до 5 кг, 50 x 30 x 20 см). Допълнителен багаж като велосипеди, ски екипировка и сърфове може да бъде превозван при предварителна заявка.

Мрежата от нощни автобуси цели да свърже 25 европейски града до 2028 г. При старта си през ноември Twiliner ще предложи два маршрута:

Цюрих – Амстердам, със спирки в Базел, Люксембург, Брюксел и Ротердам;

Цюрих – Барселона, със спирка в Жирона.

Автобусите ще се движат няколко пъти седмично, като през следващата година вероятно ще преминат към ежедневно разписание. Цените започват от около 180 евро в едната посока.

По време на пътуването няма планирани почивки, освен задължителната смяна на шофьорите.

Twiliner уточнява, че услугата не е подходяща за семейства с малки деца, тъй като деца под 5-годишна възраст не се допускат на борда.

По-големи деца са добре дошли, ако са свикнали с дълги пътувания и могат да се съобразят с тиха, сънна атмосфера.

Крайната цел на компанията е да изгради континентална мрежа от нощни автобуси, която да допълва съществуващите нощни влакове и да свърже 25-те най-посещавани европейски града в рамките на три години.

