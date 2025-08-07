Бизнес

Предложиха Мария Филипова за важен пост

Предложението е от Българската асоциация за активни потребители

Източник: БГНЕС

07 авг 25 | 15:39
Агенция Стандарт

От Българската асоциация за активни потребители предложиха председателят на КЗП Мария Филипова за заместник-омбудсман. Това става ясно след справка в сайта на омбудсмана. 

Към този момент е обявена процедура за номиниране на кандидати за заместник-омбудсман в съответствие с Процедурни правила за условията и реда за предлагане, представяне, публично оповестяване на документите, изслушване и оценяване на кандидатите за длъжността заместник-омбудсман.

Предложения за кандидати за заместник-омбудсман се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в чийто предмет на дейност е защитата на правата на човека.

Автор Агенция Стандарт

