Петролът поевтинява въпреки атаките в Ормузкия проток. Тръмп обмисля важен ход

Петролът поевтиня с над 1% въпреки новите атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и нарастващото напрежение в Близкия изток. Пазарите реагираха на информацията, че администрацията на Доналд Тръмп обмисля мерки за намаляване на транспортните разходи и улесняване на доставките. Същевременно увеличеното производство в Русия и частичното възстановяване на износа от Персийския залив ограничават натиска върху цените. Въпреки поевтиняването обаче петролът остава скъп, а опасността от нови прекъсвания на доставките продължава да тревожи инвеститорите.

Брентът падна до 104 долара за барел

По време на днешната азиатска търговия фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняха с 1,64 долара, или 1,6%, до 104,42 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI загуби 98 цента, или 1%, и достигна 94,11 долара за барел, съобщава Ройтерс.

Спадът идва само ден след като американският сорт достигна най-високото си равнище за последните три седмици. Тогава котировките се повишиха след атаката на йеменските хуси срещу централата на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко“ в Дахран.

Тръмп обмисля промяна в санкциите

Един от основните фактори за днешното поевтиняване е възможната промяна в американската политика спрямо част от танкерите, използвани за транспортиране на петрол.

Администрацията на Доналд Тръмп проучва вариант за облекчаване на определени санкционни ограничения срещу кораби от т.нар. сенчест флот. Това са плавателни съдове, използвани за превоз на петрол и нефтопродукти от държави като Русия, Иран и Венецуела.

Целта на обсъжданите мерки е да се увеличат възможностите за транспортиране на горива и да се намалят рекордно високите разходи за морски превоз.

Според американски представител подобен подход би могъл да облекчи натиска върху международните петролни пазари.

Засега обаче става дума за обсъждана възможност, а не за окончателно решение. Не е ясно и доколко евентуалното облекчаване на ограниченията ще се отрази върху цените.

Два кораба потънаха край Ормузкия проток

Пазарното успокоение идва на фона на изключително опасна обстановка в един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол.

През последното денонощие контейнеровоз и кораб за превоз на насипни товари са потънали край Ормузкия проток, след като са били поразени при отделни нападения.

Според представители на сектора за морска сигурност атаките в района са се увеличили значително през последните десет дни.

Иран обяви, че използва нови тактики срещу корабоплаването в отговор на американската блокада на иранските пристанища и затегнатите санкции.

Това допълнително увеличава разходите за застраховане и транспортиране на петрол, тъй като корабособствениците са принудени да търсят алтернативни маршрути и по-сложни логистични решения.

Русия и Близкият изток увеличават доставките

Въпреки военните рискове световните пазари получават известна подкрепа от увеличеното производство.

Според Международната агенция за енергията Русия е повишила добива си през септември с 65 000 барела дневно до 8,43 милиона барела. Това обаче остава с 870 000 барела дневно под равнището от същия период на миналата година.

Износът на суров петрол от производителите в Персийския залив също се възстановява. През септември той е нараснал с 4,4 милиона барела дневно, достигайки приблизително 75% от обемите преди войната.

Според Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи във „Филип Нова“, алтернативните маршрути и логистичните решения засега успяват да предотвратят по-тежък недостиг на петрол. Тя обаче предупреждава, че тези механизми са скъпи и остават уязвими при нови прекъсвания.

Какво означава това за цените на горивата

Допълнителен фактор за пазарите са данните за американските петролни резерви.

По предварителна информация на Американския петролен институт запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 11,1 милиона барела през седмицата до 9 октомври. Спадът е значително по-голям от очакванията на анализаторите.

Обикновено подобни данни подкрепят поскъпването на суровината, но засега инвеститорите обръщат по-голямо внимание на възможностите за стабилизиране на доставките.

За потребителите поевтиняването на международните пазари е положителен сигнал, но не означава автоматично по-ниски цени на бензина и дизела по бензиностанциите.