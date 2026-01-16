Пазарът на имоти полудя. Падна 17-годишен рекорд

Очакването за приемането на еврото превърна последните месеци на 2025 г. в най‑динамичния период за българския имотен пазар от повече от десетилетие. Купувачи от цялата страна побързаха да финализират сделки, водени от убеждението, че след влизането в еврозоната цените ще продължат да растат. Така финалът на годината се превърна в исторически силен момент за сектора.

София с най‑силното четвърто тримесечие от 2008 г. насам

Столицата отново поведе пазара с впечатляващи резултати. Между октомври и декември 2025 г. в София са вписани 12 156 сделки с имоти. Това представлява ръст от 16,4% спрямо същия период на предходната година и увеличение от 31,6% спрямо третото тримесечие. Данните на Агенцията по вписванията показват, че това е най‑силното четвърто тримесечие за последните 17 години. Купувачите бързаха да приключат сделките преди евентуалното поскъпване след приемането на еврото, което доведе до необичайно висока активност.

Бум на търсенето в цялата страна

Силният интерес не се ограничи само до столицата. В редица големи и малки градове се наблюдава значително увеличение на сделките. Хората търсят не само апартаменти в големите градове, но и селски къщи, имоти в малки населени места и ваканционни жилища. Много купувачи в по‑малките градове предпочетоха да вложат спестяванията си в недвижима собственост, за да ги предпазят от инфлацията и да подобрят жилищните си условия.

Шестте най‑големи града с над 27 хиляди сделки

В София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора общият брой на регистрираните сделки през последното тримесечие достига 27 661. Това е увеличение от 16,4% спрямо предходната година, която също беше силна за пазара. Най‑голям ръст отчита Пловдив, където са реализирани 6038 сделки – с 34% повече на годишна база. Така градът под тепетата се изкачва на второ място след София по брой сделки. Следват Стара Загора с ръст от 12,3%, Русе с 11,7%, Бургас с 11% и Варна с по‑умереното увеличение от 2,9%.

Национален ръст от над 11%

В цялата страна през последното тримесечие на 2025 г. са реализирани 67 175 сделки с имоти. Това е ръст от 11,2% спрямо същия период на 2024 г. и увеличение от 15,5% спрямо предходното тримесечие. Последните месеци традиционно са най‑активни за пазара, но 2025 г. надмина очакванията и се превърна в една от най‑силните години за сектора.

Малките градове също изненадаха с рекорди

Активността се усеща в цялата страна. В 49 града сделките са с над 10% повече спрямо предходната година. Най‑голям ръст е отчетен в Гълъбово, където за три месеца са вписани 123 сделки – увеличение от над 86%. Следват Момчилград с ръст от 42,7%, Трън с 37,5% и Елена с 34,7% и 198 сделки. Пловдив също влиза в челната петица по ръст.

Еврото като катализатор на пазара

Очакването за влизане в еврозоната през 2026 г. се превърна в основен двигател на пазара. Много купувачи смятаха, че цените ще се повишат след приемането на еврото, което ги мотивира да действат бързо. Така последното тримесечие на 2025 г. се превърна в период на ускорени сделки, силен интерес от инвеститори и масово пренасочване на спестявания към недвижими активи.

Исторически финал на годината и нова фаза за пазара

Краят на 2025 г. ще остане в историята като един от най‑силните периоди за българския имотен пазар. Рекордният брой сделки, масовият интерес в цялата страна и очакването за еврото очертават нова фаза за сектора. България навлиза в 2026 г. с висока активност, стабилно търсене и прогнози за нови ценови нива.

