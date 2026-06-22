Още 5 акули свалиха гарда в полза на българите

Грандиозен и неочакван обрат на пазара на хранителни стоки у нас взриви търговския елит днес. Още пет от най-мощните търговски вериги в България официално свалиха гарда и обявиха, че капитулират пред инфлационния натиск, присъединявайки се към мащабния фронт „Кошница с грижа“. Извънредни новини от Министерския съвет разкриват, че тихият заговор срещу семейния бюджет започва да се пука по шевовете, а потребителите най-накрая могат да си поемат дъх.

Шестмесечен пакт за орязване на цените

Задълбочаващата се икономическа драма принуди големите играчи да подпишат безпрецедентен пакт с държавата. Новите попълнения в кампанията се ангажират да наложат драстични отстъпки между 15% и 30% за най-важните хранителни продукти от първа необходимост. Голямата уловка обаче е друга – те се заклеват да закотвят тези по-ниски нива и да не вдигат цените за период от цели шест месеца. Към първоначалните осем вериги, сред които „Билла“, „Кауфланд“ и „Лидл“, сега тайно изскачат и имената на регионалните владетели „Мерканто“, „РАЙ“, „Бурлекс“, „BulMag“ и „Макао“.

Удар по спекулантите

Тази изненадваща акция не е просто милосърдие, а тежък удар срещу спекулативните практики на пазара. Държавният план предвижда пълна блокада за вносните суровини със съмнително качество, като на тяхно място в кошницата мощно навлизат продукти от родни фермери и преработватели. Ще успее ли този нов модел да смаже изкуственото помпане на цените, или веригите крият нов трик в ръкава си? Потребителите вече тръпнат в очакване на първите етикети с намаления по рафтовете.



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