Обрат с дизелите в тази европейска столица

Хиляди граждани на италианската столица Рим си отдъхнаха с облекчение, след като градската управа успя да отмени пълната забрана върху дизеловите автомобили отпреди 2014 година в рамките на града, съобщава La Repubblica. Предложена и приета от управата на областта Лацио, в която се намира Рим, забраната трябваше да влезе в сила от 1 ноември и да обхване автомобилите с дизелов двигател с екологичен сертификат Евро 4 и Евро 5 (тоест произведени между 2005 и септември 2014 година).

В отговор на силното обществено недоволство обаче властите в града успяха да се договорят с областните за отлаггане на забраната, като в замяна ще приложат други мерки за намаляване на замърсяването с фини прахови частици. Градът ще получи 25 милиона евро допълнително финансиране от държавния бюджет, за да субсидира подмяната на дизелови автомобили с електрически, да насърчава употребата на велосипеди и подмяната на домашни бойлери, изгарящи биомаса, предава "Аутомедия".

Рим вече въведе забрана за движение на автомобили със сертификат Евро 3 (до 2004) в рамките на Зоната за ограничено движение, или ZTL. Потърпевши от това бяха над 104,000 регистрирани в столицата леки и лекотоварни автомобила. Регистрираните дизелови коли с Евро 4 са още 147,000. Няма точно число за броя на автомобилите с Евро 5, но той също е внушителен, като се има предвид, че чак до 2017 година на дизела се падаха около две трети от целия автомобилен пазар в Италия, възлизащ на над милион и половина автомобила годишно.

Плановете на римските власти ще подлежат на оценка и евентуална ревизия в края на 2026 година.

