Нечувана новина за България и Гърция!

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България на човек от населението, изчислен чрез т.нар. стандарти на покупателна способност (СПС), през 2025 г. достига 68% от средното ниво за Европейския съюз. За първи път този показател е на същото равнище като този на Гърция, показват най-новите данни на Евростат, цитирани от БТА.

Само за една година България подобрява позицията си - от 66% от средното за ЕС през 2024 г. до 68% през 2025 г. В същото време при Гърция се наблюдава лек спад - с 1 процентен пункт до същите 68%.

Въпреки това България остава сред страните с най-нисък БВП на човек в ЕС. Освен нас и Гърция, в тази група попадат още Латвия (71%), Словакия (75%) и Унгария (76%). На противоположния край са държави като Люксембург (239%), Ирландия (237%) и Нидерландия (134%), които значително изпреварват средното европейско ниво.

За периода 2020-2025 г. икономическият показател се е подобрил в 17 страни от ЕС, но е намалял в 10. Най-голям ръст отчита Ирландия - с 32 процентни пункта, следвана от Хърватия с 12 пункта. България също е сред държавите с най-силен напредък - с увеличение от 11 процентни пункта до 68% от средното за ЕС.

