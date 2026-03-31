Министър Христанов с важно предупреждение за млякото

Млякото в България става все по-евтино за изкупуване, а за фермерите става все по-скъпо да го произвеждат. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на МЗХ.

Той посочи, че от началото на 2025 г. насам цените вървят надолу и това не спира. “Виждаме го и през първите месеци на 2026 г. В същото време започва нещо още по-притеснително. Малките ферми и хората в по-трудни райони просто не могат да си продадат млякото и им отказват изкупуване. Причината е проста, а именно, че влиза евтина суровина отвън и изкривява пазара”, уточни министър Христанов. По думите му това се случва точно, когато разходите за ток и фуражи растат.

„Фермерът е притиснат от двете страни. Затова казахме ясно, че в такива ситуации Европа трябва да използва всички инструменти, с които разполага. Ако трябва и средства от резерва. И най-важното, да се приложи мярката за временно доброволно намаляване на доставките. Това е бърз начин да се стабилизира пазарът“, категоричен бе българският земеделски министър.

По темата за бъдещето на земеделската политика на ЕС, министър Христанов изтъкна, че позицията на страната ни е твърда. „ОСП трябва да си остане самостоятелна политика с реален бюджет. Не може да искаш сигурност на храните, а да режеш подкрепата. При тези цени и тази нестабилност фермерите имат нужда от предвидимост – директни плащания, обвързана подкрепа, инвестиции. Това не е бонус – това е условие секторът да оцелее. И още нещо важно- трябва да спрем разликите между държавите. Не може българският фермер да получава по-малко за същата работа”, обясни още той.

По време на заседанието министър Христанов посочи още, че трябва да бъде спряно подписването на споразумения „на парче“, без да се гледа общия ефект. „Когато натрупаш няколко такива, ударът върху чувствителни сектори става сериозен. И второ – контролът по границите трябва да е реален. Не само на хартия. Качеството и безопасността на вноса не са тема за компромис”, допълни още той.

Относно рибарството и аквакултурите, министър Христанов заяви, че страната ни подкрепя посоката на ЕС, но реалността в България е тежка. „Секторът работи със стари кораби, несигурна среда и специфични условия в Черно море. А в същото време му се казва – модернизирай се, минавай към енергийно ефективни решения. Това струва пари. Много пари. И няма как да стане без подкрепа. Затова настояваме за промени в европейския фонд, за да можем реално да помогнем. И за нещо елементарно – плащанията да се случват бързо, а не да се бавят с месеци. И още нещо – малките рибари. Ако не им осигурим достъп до финансиране без излишна бюрокрация, този сектор просто ще изчезне“, подчерта земеделският министър.

